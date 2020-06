Non è ancora chiara la dinamica del gravissimo incidente di Alex Zanardi con la sua handbike. Il grande campione paralimpico è sempre ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Siena sotto un continuo “neuromonitoraggio”. Zanardi “viene valutato costantemente da un’équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche”, ha fatto sapere l’ospedale.

I file del computer di bordo

Ma gli investigatori cercano di capire l’esatta dinamica che ha portato allo scontro con il camion avvenuto venerdì 19 giugno sulle strade della provincia di Siena. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera gli investigatori cercano qualche risposta tra i file del computer di bordo di Marcello Bartolozzi, 66enne architetto e cicloamatore di Sinalunga che era fianco del campione.

Le tre ipotesi

Per ora sono tre le ipotesi che hanno portato allo scontro con il camion. La prima riguarda l’alta velocità della handbike di Zanardi. La frenata improvvisa dell’ex pilota di F1 non avrebbe evitato lo scontro. La seconda riguarda il modello del mezzo di Zanardi, poco elastico e più difficile da guidare. La terza ipotesi è quella che Alex Zanardi controllasse la handbike tenendo le mani sui manubri, come sembrerebbe da un video sequestrato dai carabinieri subito dopo l’incidente