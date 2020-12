GENOVA – “Il futuro? Io amo la Juventus . L’ho sempre detto. Non parlo mai, quando dico cose che non sono vere mi arrabbio. Ho un bel rapporto con i tifosi e devono stare tranquilli. Sono molto leale e la gente lo sa”. Non lascia spazio ai dubbi Paulo Dybala al termine della gara vinta dalla formazione di Pirlo a Marassi contro il Genoa . La Joya, tornata al gol in campionato,

Dybala: “Con Pirlo ottimo rapporto”

“Cerco sempre di dare il meglio per me e per la squadra. Con il mister ho un ottimo rapporto. Lui è uno che non parla tanto, ho questo dialogo personale molto bello, ha avuto sempre molta fiducia in me. Gli devo ancora tanto in partita e negli allenamenti”. Spiega così, Paulo Dybala, il suo abbraccio con Pirlo dopo la rete contro i rossoblu: “Penso che bisogna lavorare e allenarsi, il mister ha una idea di gioco e si deve dare il massimo in questo ruolo, mi sta chiedendo di giocare come centravanti. Mi piace muovermi e trovare i miei compagni. Con piu giocatori davanti è più facile trovare il gol”.