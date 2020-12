Tra un 2020 all’insegna dell’instabilità e un 2021 che per tanti motivi deve far segnare un netto punto di svolta, Paulo Dybala riflette. Ovvio, lo fa con il sorriso che ha tatuato da sempre sul suo volto di eterno ragazzino, circondato dagli affetti che in questi giorni di stacco non l’hanno mai mollato (anche per una ricostitutente gitarella in montagna con la neve a far da sfondo divertente),

pensando a un anno che gli ha portato titoli e conquiste pure personali, ma che si è concluso con il broncio scatenando in parte della tifoseria bianconera il dubbio: cosa ci faceva la Joya in panchina per l’intera durata di, una delle partite più brutte del 2020 zebrato? Tra i dubbi e le domande, fra una settimana parte ufficialmente il mercato di gennaio. E se alla Continassa non v’è il minimo dubbio sul fatto che il cambio tecnico fra Thomase Mauriciosulla panchina delè sempre più nell’aria. Pochettino è l’ex allenatore delche nell’estate 2019 ha inultimente spinto per portare Dybala nel nord di Londra. Il passato non torna, è noto quanto Paulo insisté pur di rimanere a Torino dopo aver rifiutato il corteggiamento sia degli Spurs, sia del Manchester United il cui nome ricorre ancora come club accostato all’entourage dell’attaccante argentino.