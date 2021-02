TORINO – Niente da fare, come anticipato da Pirlo in conferenza stampa, Dybala resta ancora fuori dalla lista dei convocati. L’argentino comincerà un programma specifico per il recupero, come spiegato da una nota pubblicata sul sito della Juve: “A seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo“.