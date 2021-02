TORINO – Le prova tutte, Paulo Dybala. Non ne può più di stare a guardare seduto in disparte, né arte né parte. Dolorante, per giunta. E soprattutto. Non ne può più di soffrire ogni volta che calcia il pallone “a modo suo”, arrotando il colpo e torcendo la gamba: poi gli tocca gridare di dolore accusando fitte acute e pungenti. Non ne può più, infine, di subodorare il rientro in

Advertisements

campo (come accaduto la scorsa settimana) eppoi dovere invece alzare bandiera bianca sul più bello proprio perché il ginocchio ricomincia inesorabilmente a dolere. Cioè, nello specifico: le conseguenze della lesione di primo grado allegamento collaterale mediale ricominciano a palesarsi.