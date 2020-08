Una bella località di mare, e un evento migliore: sabato 12 e domenica 13 settembre, nella suggestiva location di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno), si terrà il Sotto Gamba Game, manifestazione sportiva organizzata da Toscana Disabili Sport Onlus e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all’accoglienza della Onlus Handy Superabile.

Qual è lo spirito che anima la kermesse? È quello del primo articolo della Carta Internazionale per l’Educazione e lo Sport, che sancisce come “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti…”.

Al bando dunque i pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici, e libero accesso per gli sportivi con disabilità e normodotati. Senza alcuna differenza, così come dovrebbe essere.

L’accesso sarà libero per tutti, e saranno tanti gli sport che si potranno praticare, dai più tradizionali ai più innovativi fino ai più curiosi, in un menù che in pieno stile toscano che si articolerà tra terra e mare con oltre venti discipline sportive: dagli sport acquatici come vela, windsurf, surf, kite surf, Sup e surf adaptive, canoa, nuoto e wakesurf ai più tradizionali tennis, basket, triathlon, tennistavolo, handbike, mountain bike, tiro con l’arco, sitting-volley, scherma, paddle, zumba e altro ancora.

L’apertura delle attività sportive è prevista alle ore 9.30 di sabato 12 settembre nel Punto Villaggio con sfide, stage e dimostrazioni. Nella serata di sabato, all’interno del Garden Toscana Resort, sarà offerto dall’organizzazione a tutti i prenotati un aperitivo cena con un deejay d’eccezione non vedente: Marco Lemmetti Dj Full Blind. L’evento si concluderà alle 19.00 di domenica 13 settembre.

Sotto Gamba Game 2020 è patrocinato da: Regione Toscana, Comune San Vincenzo-Livorno, F.I.V. (Federazione Italiana Vela), C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), F.I.T (Federazione Italiana Tennis), ANMIL (Associazione Nazionale mutilati invalidi sul lavoro), F.I.S.P.E.S. (Federazione Italiana sport paraolimpici e sperimentali) e numerose altre federazioni sportive e associazioni di categoria.

Un’occasione unica: buon divertimento a tutti.Fonte www.repubblica.it

