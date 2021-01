MILANO – Per la Juventus sarà ancora un anno di vittorie. Ancora in Italia e forse, finalmente, anche in Europa, in Champions League dove la squadra bianconera sarà protagonista fino alla fine. Uscirà il carattere dell’Acquario che non si arrende mai. Dopo un gennaio e febbraio ancora complicati, con qualche sconfitta e dubbi sulla validità del progetto Giove nel segno dell’Acquario in aspetto di trigono al Giove radicale porterà sicuramente Advertisements Andrea Pirlo che dovrà stringere i denti ancora qualche mese per capire al meglio il suo nuovo ruolo. Il suo mese migliore? Maggio. E a maggio ci si gioca il campionato e la finale di Champions League. Le stelle brillano soprattutto per Cristiano Ronaldo che nasce sotto Giove in levata eliaca, dominante del suo tema natale e dalla sorte di fortuna opposta all’Ascendente. Cristiano sarà ancora protagonista di grandi successi e di molti gol decisivi che trascineranno i suoi compagni a vittorie importanti. Il suo mese fortunato sarà febbraio ma gli altri saranno gli saranno favorevoli. In suo aiuto ci sarà Morata ma soprattutto Dybala. Per l’astrologia Paulo ha caratteristiche molto simili a CR7 nel suo tema natale, in particolare modo la posizione di Marte in un segno di fuoco. Ma a differenza di Ronaldo per lui l’inizio dell’anno sarà caratterizzato da qualche panchina o problema fisico, dovuto al transito di Marte nel segno del toro. Per Dybala il periodo positivo si aprirà intorno al mese di aprile per continuare a maggio, quando si decide tutto, soprattutto con l’ingresso momentaneo di Giove nel segno dei Pesci, che potrà donargli maggiore visibilità grazie alle sue prestazioni in campo. E Andrea Agnelli? Il suo oroscopo prevede successi un po’ in tutta la maggior parte di questo 2021. ad eventi favorevoli per questo 2021. Dal punto di vista astrologico sicuramente la Juventus è la squadra meglio appoggiata dai transiti dei pianeti che da marzo in poi vedrà una vera e propria cavalcata della squadra verso i traguardi prefissati. E’ quello che dicono i pianeti anche diche dovrà stringere i denti ancora qualche mese per capire al meglio il suo nuovo ruolo. Il suo mese migliore? Maggio. E a maggio ci si gioca il campionato e la finale di Champions League. Le stelle brillano soprattutto perche nasce sotto Giove in levata eliaca, dominante del suo tema natale e dalla sorte di fortuna opposta all’Ascendente. Cristiano sarà ancora protagonista di grandi successi e di molti gol decisivi che trascineranno i suoi compagni a vittorie importanti. Il suo mese fortunato sarà febbraio ma gli altri saranno gli saranno favorevoli. In suo aiuto ci saràma soprattutto. Per l’astrologia Paulo ha caratteristiche molto simili a CR7 nel suo tema natale, in particolare modo la posizione di Marte in un segno di fuoco. Ma a differenza di Ronaldo per lui l’inizio dell’anno sarà caratterizzato da qualche panchina o problema fisico, dovuto al transito di Marte nel segno del toro. Per Dybala il periodo positivo si aprirà intorno al mese di aprile per continuare a maggio, quando si decide tutto, soprattutto con l’ingresso momentaneo di Giove nel segno dei Pesci, che potrà donargli maggiore visibilità grazie alle sue prestazioni in campo. E? Il suo oroscopo prevede successi un po’ in tutta la maggior parte di questo 2021.

Pianeti non allineati ma Belotti salverà il Toro MILANO – L’Ascendente di rivoluzione sul Marte natale vede un Torino in difficoltà per tutto il 2021, soprattutto a gennaio quando i pianeti non sono ancora completamente allineati. La classifica piange e continuerà a essere così fino al termine di questa stagione. La presenza di Urano nel segno del Toro consiglia cambiamenti da attuare anche all’interno della rosa non adeguata. Decisivo saranno le scelte di mercato, le scelte anche sull’attuale allenatore. Fortunatamente l’intervento di Giove nel segno dell’Acquario dal mese di Aprile potrà intervenire nel cercare di evitare il peggio. Un anno difficile anche per il presidente Urbano Cairo. Non brilla la sua rivoluzione solare che porta continui imprevisti in una stagione particolarmente deludente per lui anche a livello economico con esborsi imprevisti (mercato di gennaio e cambio di allenatore?). Anche per Marco Giampaolo non è un anno particolarmente felice in particolare per la presenza di Marte in settima casa che rappresenta un cambiamento a livello professionale non voluto. La sua permanenza sulla panchina del Torino potrebbe avere breve durata se non arriveranno i risultati sperati fin da subito, nelle prime due giornate di campionato. Non mancheranno nemmeno problemi interni al suo entourage lavorativo durante il corso di questa prima metà dell’anno che non lo aiuteranno nel suo lavoro. Non basterà nemmeno il miglior Andrea Belotti per cambiare le sorti del Torino e del suo campionato. I transiti per lui in questo 2021 non brilleranno particolarmente anche se dal 28 di gennaio avrà delle possibilità, anche se con qualche fatica, di portare a casa qualche piccolo successo personale con la realizzazione di gol importanti ma non sempre decisivi per i suoi compagni. Un’altra stagione da protagonista ma senza particolari gioie. La sua leadership dentro e fuori dal campo metterà al sicuro la squadra da clamorosi insuccessi. Sarà lui l’elemento che riuscirà ad evitare il peggio per questo Torino…

Milan, con Ibrahimovic fa gol Giove. Trionfo in Europa League MILANO – Sicuramente un anno interessante per il Milan dove l’ingresso tra gennaio e febbraio dei valori in Acquario potrebbero mantenerlo in testa alla classifica. Però nella rivoluzione solare troviamo un ascendente nel segno del Leone in sesta casa radicale che proprio nel mese di aprile e maggio potrebbe provocare degli scivoloni e fargli perdere la prima posizione in classifica. Ma non è tutto da buttare. Perché i pianeti vedono un Milan forte in Europa, tanto da arrivare alla finale di Danzica e alzare anche al coppa al cielo in Europa League. Le congiunzioni astrali favorevoli non mancano. Gli astri confermano che la squadra di Stefano Pioli continuerà a marciare anche a gennaio e febbraio anche se non con transiti eclatanti che fanno pensare che ci sarà sempre da sudare fino all’ultimo per portare a casa i tre punti. Per lui invece dal 13 di marzo la Luna nuova nel segno dei Pesci andrà ad infastidire il Marte natale congiunto a Venere nel segno del Sagittario, portandolo a sbagliare qualche partita. Il mese perfetto sarà maggio dal 13, quando Giove favorevole comincerà a portargli favori.

Ibrahimovic rinnoverà Per Zlatan Ibrahimovic sarà un inizio in salita, dovrà riprendersi dall’infortunio, dovrà tornare quello di prima. A differenza del suo allenatore dal 13 marzo, quando ci sarà la Luna nuova nel segno dei Pesci per lo svedese comincerà la sua vera stagione. Un momento favorevole che si concluderà a giugno con il rinnovo di contratto. Più potere a Maldini Il 2021 sarà un anno importante per Paolo Maldini soprattutto grazie allo spostamento di Saturno e Marte. Già l’inizio di questo nuovo anno riuscirà con le sue scelte di mercato a essere fondamentale per gli ottimi risultati del Milan. Insomma chi arriverà a gennaio farà la differenza. Non per questo mancheranno momenti difficili per la squadra. In generale il suo peso in società crescerà ancora, non ci saranno più dubbi sul suo suo ruolo e il valore del dirigente tanto che ci potrebbero essere anche degli ulteriori passi in avanti nel suo Milan.

Marte porta colpi di scena. L’Inter non vince. E cambia MILANO – Sarà un anno ancora di transizione per l’Inter nel segno dei Pesci e dei suoi risultati. La rivoluzione solare di questa squadra sarà costellata da continui imprevisti e difficoltà dovuti soprattutto alla posizione di Marte in settima casa zodiacale che potrebbe rivelare dei colpi di scena. In campionato salirà ancora sul podio ma basterà per essere soddisfatti? Non brillano come ci si potrebbe aspettare le stelle per Antonio Conte all’insegna di Giove, che porta risoluzioni a problemi vissuti già lo scorso anno. Nonostante Saturno in opposizione al suo Sole natale comunque riuscirà a risolvere parzialmente la sua posizione e le sorti della squadra. Ma Giove si sta separando da Mercurio che negli ultimi due anni è stato molto favorevole per lui e questo significa che i pianeti non lo vendono ancora vincente. La configurazione di Saturno prevede anche possibili cambiamenti a fine giugno. Sarà un 2021 di crescita e di consolidamento per Steven Zhang che dopo qualche mese difficile tra gennaio e febbraio dovuti anche al mercato continua a guadagnare fiducia da parte dei suoi tifosi. In campionato l’Inter sarà trascinata ancora da Lukaku. Ma non a gennaio e forse nemmeno a febbraio. Romelu nasce sotto il segno del Toro con Marte nel segno del Leone e Luna e Saturno in Acquario e quindi anche per lui i primi mesi dell’anno saranno all’insegna del rallentamento. Marzo e aprile saranno stimolanti e favorevoli grazie a Marte che entrerà nel segno dei Pesci. Il mese migliore per lui sarà maggio. Mesi dove segnerà tanti, tantissimi gol. Per Lautaro Martinez questa potrebbe essere l’ultima stagione all’Inter. Per lui sarà anche un campionato all’insegna di alti e bassi con momenti anche un po’ complicati da saper gestire e di scelte professionali che dovrà affrontare tra maggio e giugno. Per Lautaro i mesi più promettenti saranno quelli finali e poi l’inizio del prossimo campionato anche se le sue stelle non brilleranno particolarmente in questo 2021. La sua congiunzione Luna Saturno sarà particolarmente stimolata quest’anno dai transiti poco stabili.

Gasperini, occhio all’inverno. Papu Gomez saluta L’Atalanta continuerà nella sua crescita. La presenza di Giove di transito produrrà risultati importanti con possibili miglioramenti in classifica rispetto all’anno prima. Mesi migliori: aprile e maggio. Concluderà la stagione in crescendo anche Josip Ilicic che nasce sotto il segno dell’acquario. La congiunzione Giove-Saturno può essere favorevole anche se nel mese di gennaio il transito di Marte nel segno del Toro può ancora portargli qualche problemino. Anche i pianeti prevedono un cambiamento per Gomez: la sua nuova avventura sarà molto fortunata. Infine Gasperini: gennaio e febbraio non saranno mesi semplici. La ripresa a marzo, la svolta a maggio…

L’oroscopo di Lorella Di Giovanni su Youtube: è un’astrologa karmica Lorella Di Giovanni nasce come astrologa nel 1999. Dopo diversi studi di astrologia classica, si perfeziona in quella moderna e antica. Nel 2015 si dedica anche allo studio dell’astrologia karmica. Partecipa a trasmissioni televisive di astrologia su diverse emittenti locali e nazionali e conduce un oroscopo settimanale sul canale YouTube: oroscopo Lorella.

