E’ Reilly Opelka il vincitore del torneo esibizione del circuito UTR Pro Match Series (Universal Tennis Ranking) disputato in Florida, a West Palm Beach, il primo post coronavirus. Il gigante statunitense (è alto 210 cm), numero 39 del ranking ATP, ha battuto in finale Miomir Kecmanovic, numero 47, con il punteggio di 4-4 (2) 2-4 4-2. Il serbo ha sostituto Matteo Berrettini, fermato da un piccolo infortunio alla caviglia.

Tutte le partite del torneo si sono giocate al meglio dei tre set e con il punteggio adottato durante le Next Gen ATP Finals di Milano. Adottato il format dei round robin con tutti e quattro i tennisti che si sono sfidati almeno una volta tra loro. I primi due della classifica hanno giocato la finale e gli altri due si sono contesi medaglia di bronzo vinta dal polacco Hubert Hurkacz che ha sconfitto lo statunitense Tommy Paul per 4-1 0 4-1. Inizialmente il torneo sarebbe dovuto durare tre giorni, ma la pioggia prevista per oggi ha costretto gli organizzatori a ridurre a due le giornate di gara. Sabato si sono dunque giocati gli ultimi due match di round robin e le due finali.

Ovviamente sono state rispettate tutte le norme di sicurezza: le partite si sono disputate a porte chiuse e in campo oltre a due giocatori c’era solo il giudice di sedia.