Il 26enne era stato il più forte anche nelle libere. Accanto a lui un altro giovane, Nato. Subito dietro Wehlrein e Vandoorne. Vergne lontano, 21° tempo. Il Round 4 scatta alle 13

Dal nostro inviato Mario Salvini

La SuperPole è di Nick Cassidy. Alla sua terza gara in Formula E il 26enne neozelandese della Virgin, già vincitore della Super Formula giapponese del 2019, parte davanti a tutti. Certamente favorito dalla formula delle qualifiche che aiuta tanto chi è in fondo alla classifica, ma anche con i suoi meriti. Non per caso stamattina all’alba, alle 7, era stato primo nelle libere. E al suo fianco in prima fila parte un altro che è solo alla sua terza gara, il francese Norman Nato, su Venturi.

pizza e pasta per Wehrlein — Terzo tempo per Pascal Wehrlein, che sull’halo della sua Porsche si è fatto scrivere a favore di telecamera una sorta di mantra per l’occasione: “Pizza, Pasta e Motore”. In seconda fila con lui ci riprova Stoffel Vandoorne che sabato aveva fatto la pole, era partito in testa, era stato speronato da Lotterer, era rimontato fino al quarto posto, e lì è stato tamponato dal compagno di squadra DeVries. Qualche debito ce l’ha. In Superpole erano entrati anche Max Gunther, disastroso fin qui (0 punti e tre incoidenti in tre gare) Alex Sims della Mahindra: scatteranno quinto e sesto.

Lontani gli altri big — Per il resto, si sa, il ritornello è sempre lo stesso. Per i migliori i piloti nei primi posti della classifica questo format di qualifica si riduce ad essere un tentativo di limitare i danni. Vale sempre, dato che vanno in pista a cercare il tempo per primi,con le condizioni peggiori della pista. Valeva in particolare oggi, visto che poco prima delle 9 era caduta un po’ di pioggia, e quindi Sam Bird, Nick De Vries, Mitch Evans e il vincitore di ieri, Jean-Eric Vergne, si sono trovati a girare con le pozzanghere in pista. Con tempi di 20″ e più superiori a quelli di sabato. Solo Bird, tra i sei piloti del primo gruppo, è sceso sotto i 2 minuti. E così a lottare per la Superpole sono rimasti ben 4 piloti del quarto e ultimo gruppo (Cassidy, Nato, Lotterer e Gunther), uno del terzo (Alex Sims, su Mahindra) e uno del secondo, Pascal Wehrlein. Con Stoffel Vandoorne promosso d’ufficio, per via della penalità affibbiata a Andre Lotterer (Porsche, surplus di energia), retrocesso al 22° posto.

Vergne, 21° tempo — Peccato per Edoardo Mortara (Venturi) diventato così il primo degli esclusi, col 7° tempo. Quindi ottavo Oliver Rowland (Nissan), nono Nico Muller (Dragon-Penske), decimo Seb Buemi (Nissan). Undicesimo tempo e danni in effetti limitati, dunque, per il capolista Bird, fianco a fianco col compagno di Jaguar Mitch Evans in sesta fila. Dietro gli altri big: Lucas Di Grassi (Audi) è 13°, il campione in carica Antonio Felix Da Costa (DS-Techeetah) è 15°, Nick DeVries, terzo in classifica, è 18° con la sua Mercedes, l’altro olandese, secondo in graduatoria, Rob Frijns (Virgin) è 19°. E soprattutto Jean-Eric Vergne, il vincitore di sabato, partirà in 11° fila, col 21° tempo. Alla vigilia l’aveva detto: “Bisognerebbe cambiare questo format di qualifica”.

