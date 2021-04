A mettere insieme l’amor sacro e l’amor profano, alle nostre latitudini, hanno provato in tanti, alcuni con successo, altri invece no. Forse, il solo Fabrizio De André è mai riuscito a renderci tutti d’accordo sull’incastro perfetto dei due, grazie a Bocca di Rosa, che metteva l’amore sopra ogni cosa. Ciò che è certo è che la loro mescolanza solleva sempre polveroni, tanto mediatici quanto sentimentali, che finiscono spesso con l’appiccicarci, come carta moschicida, ad opinioni che non sono per forza nostre fino in fondo.

