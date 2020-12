ROMA – E’ ufficiale la tanto attesa nuova data della Acea Run Rome The Marathon 2021. E’ stata comunicata, come d’abitudine, con un messaggio che arriva dal cuore rivolto ai runners sui canali social ufficiali. Acea Run Rome The Marathon a causa della pandemia da Covid19 aveva dovuto posticipare l’edizione 2020 a marzo 2021 e poi ancora adesso per il protrarsi dell’emergenza sanitaria la definitiva conferma per domenica 19 settembre 2021.

Sarà un'edizione davvero unica, già sottotitolata 'Alba perchè la partenza sarà quasi con il buio, alle prime luci del giorno, a segnare una rinascita della città di Roma, dello sport, della corsa, del benessere. Questa la lettera aperta ai runner di tutto il mondo:

“Vogliamo correre la ed essere sicuri, per questo la spostiamo.

Il Covid ha cambiato gli equilibri di tutto il pianeta. Allora noi giochiamo d’anticipo, rispettando in primis voi runner, come sempre abbiamo fatto fino ad ora.

La voglia di vedere realizzato il nostro progetto, di concretizzare i nostri sforzi lì a terra, alla partenza sui sampietrini di via dei Fori Imperiali, la tensione sui vostri volti, gli allenamenti, il desiderio, la fatica, sono le componenti che più mancano. E che non possiamo rischiare di tradire all’ultimo momento mantenendo oggi la data del 21 Marzo.

Troppo incerta, troppo vicina per scongiurare i rischi della pandemia.

E Allora?

Allora abbiamo bisogno di un’edizione speciale. Un’edizione unica al mondo. Un’edizione magica: la più magica, la più suggestiva, la più poetica. Un’edizione che porta con se la metafora della rinascita, del sole che sorge, dell’inizio. Finalmente un nuovo inizio.

ACEA Run Rome The Marathon presenta la sua special edition. Per la prima volta la maratona partirà all’alba.

Il 19 Settembre sarà buio su Via dei Fori Imperiali. La notte e i suoi chiaroscuri lasceranno il posto allo spettacolo più bello della natura: l’alba. Il sole che sorge, il rosso e l’arancio che si mescolano, la luce che arriva e tu che la vedrai bella più che mai da una prospettiva incredibile. Unica come Roma.

Prima di Berlino, Londra, Chicago, Tokyo, New York. La prima grande maratona tra le grandi. Segui i nostri social e naviga sul nostro sito, il nuovo anno inizierà con l’apertura delle iscrizioni e con tutte le grandi novità di questa edizione.

La macchina riparte.

Confermata la data, nel mese di gennaio 2021 saranno aperte ufficialmente le iscrizioni e comunicate tutte le possibilità di partecipazione per chi era già iscritto per l’edizione posticipata di marzo 2020.