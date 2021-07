Lando Norris con la McLaren partirà dalla seconda posizione nel GP Austria di F1. Il suo tempo è stato di soli sessantotto millesimi superiore a quello di Max Verstappen in pole e più veloce di ben due decimi rispetto a Sergio Perez con la seconda Red Bull. Solo quarta e quinta le Mercedes di Hamilton e Bottas rispettivamente, entrambi con un distacco dalla pole di circa tre decimi. Si tratta di un risultato dalla forte valenza tecnica nel confronto prestazionale tra i tre team citati che mette in evidenza come il concetto Mercedes, espresso dalla W12, monoposto caratterizzata da un assetto neutro e un passo (anche se di poco) più lungo rispetto alle altre vetture, abbia probabilmente raggiunto il lato discendente della curva prestazionale.

l’assetto accentuato in F1

In breve, il concetto di monoposto con assetto rake accentuato, è evidente come in questa stagione interpreti in modo più efficace il rapporto carico-resistenza rispetto a quello della Mercedes. La McLaren MCL35M, infatti, pur dotata della power unit realizzata da Mercedes, è caratterizzata da un’impostazione aerodinamica che si sposa decisamente con quella della RB16B. Anche in questo caso l’assetto ha un rake accentuato (assetto inclinato verso il basso), che come nel caso della vettura progettata da Adrian Newey, è molto efficace con la sospensione posteriore. Il concetto di quest’ultima è peraltro simile, sia in termini di geometria sia di collocazione degli elementi interni. L’equilibrio dinamico e aerodinamico della MCL35M è stato esaltato dal layout del tracciato di Spielberg, mentre l’adozione delle mescole più morbide rispetto allo scorso fine settimana, ha incrementato il grip laterale di questa vettura e della RB16B nei cambi di direzione.