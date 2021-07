Dopo le emozioni con il primo – splendido – oro dell’Italia conquistato nel taekwondo da Vito Dell’Aquila contro il tunisino Jendoubi, prosegue il programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Domenica 25 luglio scocca l’ora di Cainero e Bacosi, i due assi nello skeet donne. Sarà invece la prima volta in assoluto per lo skateboard, una delle quattro discipline debuttanti ai Giochi giapponesi.

I Giochi in tv

—

Per poter vedere in tv tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo è necessario abbonarsi a Discovery+ o Eurosport Player, che hanno i primi diritti. Il costo dell’abbonamento è di 3,99 euro al mese o 39,90 all’anno. Grazie a quest’abbonamento si potrà seguire un totale di oltre 3000 ore complessive di diretta, su 30 diversi canali in streaming, scegliendo di volta in volta cosa guardare. Discovery+ sarà accessibile anche da TimVision, Dazn e come canale a pagamento di Amazon Prime Video. Non sarà invece possibile seguire le Olimpiadi sui canali Eurosport che fanno parte del pacchetto Sky.