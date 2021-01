Zidane resta in attesa

“Il Psg mi ha detto che farà uno squadrone con me e Messi”, le parole attribuite al 34enne centrale spagnolo nel colloquio con Perez. Ramos non avrebbe alcuna intenzione di accettare la proposta del Real, che non prevede alcun ritocco dell’attuale ingaggio da 12 milioni di euro a stagione e ha sul tavolo, a suo dire, offerte molto più invitanti. Ma il presidente del Real sarebbe rimasto fermo sulle sue posizioni: in tempo di pandemia non può permettersi certe cifre. Resta in attesa Zidane, che nei giorni scorsi ha chiesto al club di risolvere al più presto la questione dei rinnovi per evitare distrazioni da qui a fine stagione: ma se con Modric l’accordo appare vicino, per Ramos, così come per Lucas Vazquez, la distanza fra le parti appare incolmabile.