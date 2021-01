Elena si esprime nelle discipline del Super G, Discesa e Combinata.

In linea con la sua passione per la montagna Elena Curtoni ha scelto di indossare il modello Seiko Prospex Alpinist, una vera icona orologiera, un compagno al polso adatto per

Elena, atleta che si posiziona al 6° posto nel ranking mondiale 2020 di discesa, ha già dimostrato in molte occasioni il suo talento e potenziale, ottenendo una vittoria e tre podi nella Coppa del Mondo di Sci Alpino.

La sportiva è nutrita da una serie di valori personali che sostiene sia nella vita privata, sia nell’attività agonistica da sportiva. L’amore per la natura, l’impegno sociale e la passione per la pittura che l’accompagna costantemente. Elena porta con sé fogli bianchi e matite anche durante le competizioni, l’arte l’aiuta a mantenere l’equilibrio e la concentrazione.

Grazie alla sua sensibilità Elena Curtoni sa apprezzare lo scorrere del tempo e sa valorizzarlo costantemente attraverso l’impegno su vari fronti.

“Nel nostro sport il tempo è l’avversario da battere, personalmente lavoro tanto per migliorare costantemente i risultati centesimo dopo centesimo di secondo. Il tempo però è anche ciò che ci permette di godere della vita e delle bellezze che ci circondano. Sono onorata di essere parte di una community, come quella di Seiko, in cui il denominatore comune è la passione, per il bello, per la performance, per l’eccellenza” commenta Elena Curtoni.

“La figura di Elena, così saldamente ancorata ai suoi valori e al suo talento, sarà per noi di estrema importanza per veicolare l’universo valoriale Seiko anche presso un pubblico femminile, sempre più attento e coinvolto dall’orologeria. Prospex e Presage sono le nostre linee di punta, molto amate dai nostri appassionati.” aggiunge Roberto Sforzini, Direttore Seiko Italia.