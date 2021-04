Elisabetta Canalis, showgirl ed ex velina, si è confessata ai microfoni di Panorama Wellness. L’attrice e modella ha svelato anche le sue abitudini sessuali e il rapporto con il marito: “Il sesso è importante ma che stanchezza a volte! Ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua. Nei primi tempi andava bene. Ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola nel letto tra me e Brian. Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”.

