I calciatori, generalizzando e in maniera superficiale, vengono spesso descritti un po’ viziati, polemici e attenti soltanto a capitalizzare sempre al massimo le proprie prestazioni. Certo, c’è chi parte per le vacanze, o magari va nel ritiro della propria Nazionale, ne approfitta ogni volta per togliersi qualche sassolino, per mostrarsi insoddisfatto del rapporto con l’allenatore o per come viene utilizzato. Certo, c’è chi – dopo aver firmato un contratto – è subito pronto a giocare al rialzo, sfruttando magari un periodo di buona forma e qualche gol. Certo, c’è chi – in barba a quel famoso contratto – va addirittura oltre e comincia a chiedere di essere ceduto, arrivando a mettersi in una posizione di contrapposizione con la società.