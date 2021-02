Il rapporto diretto con i propri tifosi è uno dei tratti distintivi della gestione Commisso e Dio solo sa quanto sia importante e quanto debba essere elogiato il presidente per questo e per altri motivi. Il primo dei quali è la concretezza. In piena pandemia che, giova ricordarlo, ha già causato oltre 700 milioni di danni al Sistema Calcio Italia, Commisso si dimostra un uomo di parola capace di passare dalle parole ai fatti. Grazie anche alla sinergia fra privato e pubblico, in questo caso rappresentato dal Comune di Bagno a Ripoli e dal suo sindaco il quale ha colto al volo l’importanza dell’opera e delle ricadute per la sua comunità. Il 29 agosto prossimo la Fiorentina compirà 95 anni: non è esagerato definire storica la giornata di ieri nella vicenda di un club che onora il calcio italiano e, grazie a Commisso, ha compreso quanto sia importante possedere un centro sportivo di valore europeo e quanto ancor di più lo sia lo stadio di proprietà per il quale si sta battendo come un leone. Sommesso parere: chi di dovere trovi il modo di spazzare via le mene politico-burocratico-amministrative che frenano, per meglio dire ostacolano e ostruiscono la strada della Fiorentina per la realizzazione di un progetto fondamentale per il suo futuro. Ho avuto la fortuna di lavorare a Firenze e di conoscere la straordinaria passione della gente viola, primo e assoluto patrimonio del club. Chi tradisce questa passione, è un perdente. Un loser, come direbbe Rocco. Che ha perfettamente ragione.

Advertisements