Dall’emergenza può nascere una difesa nuovissima. Maurizio Sarri muove le pedine nella retroguardia della Lazio. A Verona non potrà contare su Luiz Felipe e Acerbi. Entrambi squalificati: al Bentegodi il brasiliano osserverà lo stop seguito al cartellino rosso del dopo partita con l’Inter ad alta tensione, mentre l’azzurro sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica per l’espulsione di Bologna. Mancheranno i due titolari al centro della retroguardia. Un problema non di poco conto per il Comandante, alle prese da inizio stagione nel complicato passaggio tattico alla formula con quattro elementi nel pacchetto arretrato. Di sicuro, un posto toccherà a Patric, che anche contro l’Inter, al posto di Acerbi, ha mostrato di aver raggiunto una certa sicurezza in un ruolo per lui nuovo. Al suo fianco, probabile la soluzione con Stefan Radu, il 35enne romeno, ancora però inutilizzato in questa stagione. Se scenderà in campo a Verona il fedelissimo biancoceleste (412 presenze) toccherà un altro primato, quello delle gare in campionato con la Lazio, affiancando Puccinelli a quota 339. Ma ci sono pure altre opzioni. Col rientro di Hysaj (a riposo contro il Marsiglia) sulla sinistra, Marusic potrebbe pure essere smistato al centro. Inoltre, c’è da considerare che anche il nome di Leiva. Già in passato l’ex Liverpool in situazioni di emergenza è stato arretrato nel ruolo di centrale difensivo.