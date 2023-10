Un’ondata di emozioni e gioia ha travolto Anversa grazie alla straordinaria performance di Angela Andreoli, che insieme alle sue compagne ha garantito all’Italia il tanto ambito Pass Olimpico per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La talentuosa ginnasta bresciana, Angela Andreoli, ha dato il suo cuore e la sua anima durante la sua esibizione alla trave domenica scorsa e alle Parallele. Tuttavia, è stata la gara di squadra di ieri a suggellare il destino dell’Italia, con un eccezionale punteggio totale di 162.200, garantendo così la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel fervore del momento, Angela Andreoli, la più giovane del gruppo, ha condiviso le sue emozioni e l’adrenalina post-gara in un’affermazione toccante: “È un’emozione fortissima gareggiare in un contesto del genere. Era il mio primo mondiale, e sono felicissima dei miei risultati. Dovevamo gareggiare per la squadra e qualificarci per le Olimpiadi e ci siamo riusciti. E quindi sono molto molto contenta. Confrontarmi con le migliori al Mondo è stata un’altra emozione indescrivibile.”

Queste parole testimoniano l’impegno, la dedizione e la passione che Angela Andreoli ha messo in questa incredibile performance che ha portato l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un momento di trionfo per il nostro paese e un motivo di grande orgoglio.