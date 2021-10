I favori dei pronostici soffiano a favore della squadra di Inzaghi capace di agguantare 20 vittorie negli ultimi 26 incroci. Ma i toscani quest’anno sono partiti alla grande

Archiviata la 9ª giornata di Serie A, è già tempo di pensare alla prossima. Dopo il pareggio nel derby d’Italia contro la Juventus, con il rigore trasformato da Paulo Dybala nel finale, l’Inter di Simone Inzaghi fa visita all’Empoli: l’obiettivo è tornare al successo in campionato, dopo il solo punto conquistato nelle ultime due giornate (sconfitta sul campo della Lazio, prima del pari contro i bianconeri). Dall’altra parte ci sarà un Empoli reduce dalla vittoria per 4-2 sul campo della Salernitana: i toscani hanno conquistato 12 punti e sono al decimo posto in classifica. Nelle prime nove giornate di Serie A, l’Empoli aveva avuto un rendimento migliore solamente in due occasioni: nel 2002/03 e nel 2005/06, in entrambi i casi con 13 punti ottenuti.

IL MOMENTO — L’ultima vittoria dell’Inter in campionato resta dunque quella del 2 ottobre sul campo del Sassuolo: 2-1 in rimonta con i gol di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, dopo il vantaggio di Domenico Berardi. Dopo la sosta è arrivato il successo contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League, ma in campionato Inzaghi deve ritrovare il passo: il distacco da Napoli e Milan, insieme in vetta, è di 7 punti. Con il successo contro la Salernitana, invece, l’Empoli ha interrotto una striscia di due sconfitte consecutive in campionato, contro Roma e Atalanta: in precedenza erano arrivati due successi, contro Cagliari e Bologna.

I PRECEDENTI — Empoli e Inter si sono affrontate 26 volte in Serie A. Il bilancio è nettamente in favore dei nerazzurri: 20 vittorie totali, a fronte di tre pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo successo dei toscani risale all’aprile 2006: 1-0 con Luigi Cagni in panchina. Le ultime sette sfide giocate tra queste due squadre sono state tutte vinte dall’Inter: solo una volta i toscani hanno ottenuto una striscia peggiore contro un club in Serie A, la Juventus tra il 2014 e il 2019. I nerazzurri sono riusciti a tenere la porta inviolata in tutte le ultime sei trasferte giocate sul campo dell’Empoli: una possibile spinta per provare a non subire gol, visto che l’Inter ci è riuscita quest’anno solo contro Genoa (alla prima giornata) e Shakhtar Donetsk. Un altro dato positivo per i nerazzurri è che la formazione di Aurelio Andreazzoli ha perso quattro delle cinque partite giocate in casa in questo campionato, subendo sempre almeno due reti.

