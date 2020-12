CHIAVARI – Ko interno per l’Entella nel giorno dell’esordio del nuovo allenatore Vivarini (stasera squalificato) al posto di Tedino. La Spal passa di misura con una rete di Di Francesco nella ripresa. Con questo risultato la squadra di Marino si porta a quota 18 punti, che valgono la seconda posizione assieme a Lecce ed Empoli , -2 dalla capolista Salernitana. Debutto amaro, invece, per Vivarini (stasera squalificato, è appena subentrato

La partita

Si parte subito con il botto, visto che già al 1′ De Luca carica il destro e spedisce la sfera ad impattare sul palo. Non finisce qui, perché è immediata la replica della Spal con Di Francesco che, a porta sguarnita per l’uscita di Borra, spedisce di un soffio a lato. Il primo tempo resta godibile: al 15′ Schenetti chiama alla respinta con i pugni Thiam che 5′ dopo non ha troppi grattacapi nel controllare la debole conclusione di Morosini. Dall’altra parte al 27′, ci prova Dickmann: Borra fa sua la sfera rallentata da un tocco di Crimi. Entella pericolosa al 31′, ma De Luca non arriva di un soffio alla deviazione vincente sul suggerimento di Morosini. Al 36′ Schenetti si vede annullata la marcatura per posizione irregolare, ancora su assist di Morosini. Sarà la Spal però a chiudere all’attacco: dapprima ci prova due volte Di Francesco (Borra c’è in entrambe le occasioni), poi al 44′ Paloschi pareggia il conto dei legni mandando la sfera ad impattare sulla traversa.

La ripresa

In avvio di ripresa, subito un tentativo dell’Entella, con Toscano sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Thiam blocca. Al 14′ la Spal passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Di Francesco salta e spedisce la palla alle spalle di Borra, 0-1. La replica dell’Entella è affidata, al 21′, alla conclusione dal limite scoccata da Settembrini: Thiam vola a mettere in calcio d’angolo. In pieno recupero, due ghiottissime occasioni per il raddoppio spallino: Borra si supera su una deviazione di Pellizzer, poi Brignola, a tu per tu col portiere avversario, spara fuori misura.