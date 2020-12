CHIAVARI – Vittoria pesante per il Pordenone che batte 1-0 la Virtus Entella grazie al rigore trasformato da Diaw al 5′ del primo tempo e torna a respirare l’aria salubre della zona play off . Tanto cuore per i liguri, ma ancora una volta zero punti: i ragazzi di Vivarini rimangono mestamente all’ultimo posto in classifica e ancora a secco di vittorie.

CLASSIFICA SERIE B

Decide Diaw dal dischetto al 5′

Pronti-via e

al Comunale è subito. Minuto numero 4′, Illuzzi concede ilai friulani per una trattenuta in area di Paolucci su Scavone:. Il primo squillo dell’arriva al 9′ conda fuori area,blocca centralmente. Il portiere neroverde si ripete due minuti dopo sulla conclusione di. Al 36′ il portiere del Pordenone si esibisce in una gran parata sotto al sette su un colpo di testa in torsione di. Chiude il primo tempo un bellissimo slalom diche però trova la risposta di. Nella ripresa gli ospiti sfiorano il raddoppio al 66′ con la conclusione del solito Ciurria che tocca ile poi si spegne tra le braccia del portiere biancazzurro. L’ultima occasione vera della partita arriva all’80’: ancora Pordenone in avanti, con una bella azione diconclusa da un tiro a botta sicura che, però, deve fare i conti con unche tiene in partita i suoi. L’Entella prova l’assalto, ma la porta di Perisan resta tranquilla e soprattutto inviolata fino al fischio finale di Illuzzi

ENTELLA-PORDENONE 0-1: TABELLINO E STATISTICHE