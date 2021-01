CHIAVARI – Continua a funzionare la cura Vivarini: l’Entella batte 2-1 il Pisa in rimonta e ottiene la quarta vittoria in cinque gare. Al vantaggio ospite di Caracciolo rispondono il pari su rigore di Brunori e il gol partita di Koutsoupias a 78′. Un successo che portano la squadra ligure a 17 punti, 6 in meno rispetto ai ragazzi di D’Angelo.