CHIAVARI – Entella ko in casa, il Lecce passa con il punteggio di 5-1: a sbloccare la gara, nella prima frazione è Coda per gli ospiti; nella ripresa Henderson raddoppia, ma l’Entella rientra in gara con De Luca. Subito dopo però il Lecce cala il tris su rigore (espulso Paolucci nell’occasione) con Mancosu e poi mette la gara al sicuro con il poker di Paganini; in pieno recupero

La partita

chiude definitivamente i conti. Con questo successo il Lecce sale in classifica a quota 12 punti agganciando la Spal in quarta posizione, resta a quota 4 punti l’Entella, penultimo posto.

Gara che parte a ritmi alti, tanta intesità. ma per la prima occasione del match arriva al 13′ per l’Entella, con De Luca che, dopo essersi accentrato, prova una conclusione con il destro, la palla sorvola di pochissimo la traversa avversaria. Partita a viso aperto ma le squadre faticano a trovare l’affondo giusto. Il risultato si sblocca al 37′: azione insistita del Lecce, poi Mancosu serve Coda che di testa insacca il vantaggio del Lecce, 0-1.

La ripresa

Al pronti-via della seconda frazione di gioco, arriva il raddoppio del Lecce: al 2′ gli ospiti se ne vanno via in ripartenza, Mancosu tocca per Henderson che con il piatto destro la mette sul palo più lontano. Ma la replica dell’Entella è immediata: al 4′ Currarino serve in area De Luca, che salta più in alto di tutti e insacca la sfera. Il Lecce, poco dopo, torna a provarci: mancosu per Coda, conclusione a rete sulla quale Borra compie un grande intervento e sventa tutto. Il tris leccese arriva al 23′: Paolucci intercetta, in area, il pallone con la mano, rosso e calcio di rigore, che viene trasformato da Mancosu, 1-3. Con l’uomo in più il Lecce trova anche il modo di allungare ulteriormente nel punteggio; al 21′, sugli sviluppi di un corner, ci prova Adjapond, Borra respinge, ma Paganini è lì e di testa mette in rete il poker. In pieno recupero, il Lecce incrementa il bottino di reti con Stepinski che, ricevuto da Calderoni, batte Borra di testa.

Fonte tuttosport.com

