UNA GIOCA, L’ALTRA TIRA

—

E’ stata una partita dai due volti. Nel primo round il Sassuolo ha giocato e la Fiorentina ha avuto le occasioni. Parecchie. Possesso palla imbarazzante degli uomini di De Zerbi, oltre il settanta per cento, ma un solo tiro in porta, di Traorè servito bene da Djuricic, che Dragowski ha respinto facilmente. Il motivo è semplice: il Sassuolo ha giocato sotto ritmo e la Fiorentina aveva gioco facile nel chiudere gli spazi. Difatti i neroverdi si facevano pericolosi solo per qualche accelerazione di Boga o Traorè. De Zerbi ha fatto a meno di Berardi e Locatelli, in panchina non al meglio, e la loro assenza si è sentita. Sia in costruzione, con un Maxime Lopez un po’ in sonno, che in attacco. La Fiorentina, accorta e concentrata, e con qualche motivazione (leggi salvezza) in più, ha giocato di ripartenza e poteva fare male parecchie un paio di volte con Castrovilli e Ribery. Consigli è stato bravo a respingere tutto. Ma non ha potuto far nulla sulla sassata all’incrocio di Bonaventura, dopo una ripartenza creata da lui stesso dopo un errore di Ferrari e uno scambio con Ribery. Il Sassuolo ha provato a reagire ma ha rischiato di finire sotto 2-0 quando Castrovilli ha colpito il palo esterno.