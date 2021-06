Tutti in campo per Chris. Prima della partita tra Danimarca e Belgio, si sono vissuti momenti toccanti in omaggio a Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter colto da un problema al cuore durante la sfida inaugurale della sua nazionale contro la Finlandia. Prima la maglia numero 10 gigante al Parken Stadium di Copenaghen, poi il rituale pre gara.