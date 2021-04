Civitanova conquista lo scudetto, il sesto della storia del club marchigiano. In gara-4 la Lube ha piegato la resistenza di Perugia 3-1 e ha aggiunto il 24° trofeo della storia del club. Un cammino costellato di vittorie e iniziato con la vittoria della Coppa Italia nel 2001. In 20 sono arrivati 6 scudetti, 7 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 3 Coppe Cev e 1 Challenge Cup. Una stagione in cui Civitanova ha prima conquistato la Coppa Italia poi ha cambiato allenatore (Blengini per De Giorgi), ha sofferto (2 casi di Covid nel gruppo a inizio playoff) e poi ha trionfato in una finale che ha rinnovato la grande rivalità tra Lube e Sir. Dopo un buon avvio di gara con Plotnytskyi che firma il massimo vantaggio sul 9-6, Perugia subisce il ritorno della Lube. Il primo vantaggio dei marchigiani arriva sul 12-11 con un attacco di Leal. È la scossa che accende Civitanova. Leal non sbaglia un colpo (100% nel 1° set con 5 su 5), Rycklicki è un porto sicuro dove rifugiarsi quando i palloni non sono di facile gestione (6 su 7 e 86% nel 1° parziale). Nel 2° set Civitanova allunga e sembra allungare decisa verso il traguardo ma viene fuori l’orgoglio di Perugia che con Plotnytskiy raggiunge la parità (15-15). La Sir sgomita per stare in partita ma il nuovo strappo verso lo scudetto i marchigiani lo mettono a segno sull’asse Leon-Juantorena. Prima il numero 9 chiude un lungo scambio con uno splendido attacco da seconda linea, dopo è il turno del capitano capitalizzare con una pipe una ghiotta occasione (21-19).