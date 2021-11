Nell’ultimo atto della Nascar Whelen Euro Series il canadese, campione del mondo F1 nel 1997, vince entrambe le manche nella classe “regina” Pro, dove festeggia il titolo 2021 l’olandese Hezemans che dal 2022 gareggerà nella Nascar americana. Trofeo Rookie al piemontese Alberto Panebianco

Due vittorie consecutive firmate da Jacques Villeneuve e il titolo di campione della Nascar Whelen Euro Series in classe Pro conquistato dall’olandese Loris Hezemans. Si conclude così la serie continentale riservata alle stock car, andata in scena all’Autodromo di Vallelunga il 30-31 ottobre, con le due manche a conclusione della stagione 2021.

EURO NASCAR: LA CLASSE PRO — Colpi di scena e una costante, la velocità mostrata dal campione del mondo Formula 1 nel 1997, Villeneuve, che al volante della sua vettura EuroNascar FJ numero 5 (Academy Motorsport/Alex Caffi) ha messo a segno una doppietta in entrambe le gare riservate alla classe “regina” del campionato. Questo è stato vinto da Hezemans (Hendriks Motorsport), quinto in gara-2 a Vallelunga, che non ha corso rischi. Dietro Villeneuve, sono saliti sul podio Gianmarco Ercoli (che vince il titolo Junior Trophy, riservato agli Under 25) e l’israeliano Alon Day; quarto Lucas Lasserre. Fuori al quinto giro Vittorio Ghirelli a causa di un problema ai freni della sua Chevrolet Camaro (Not Only Motorsport), che termina il campionato in quinta posizione.

EURO NASCAR PRO: I COMMENTI — “Se non avessimo mancato la pole position sabato, avremmo avuto il weekend perfetto – ha detto Villeneuve -. La macchina stava davvero volando. Non avevamo la velocità in rettilineo, ma avevamo il ritmo nelle curve e questo ha funzionato. A un certo punto non volevo essere coinvolto nella battaglia per il campionato, ma Loris mi stava rallentando e i ragazzi dietro di me erano vicinissimi. Dovevo provarci e poi sarebbe stata solo questione di gestire il gap”. Euforia nelle parole a fine gara di Hezemans, 24enne, che conquista il secondo successo nella EuroNascar Pro (dopo il 2019) e dalla stagione 2022 sarà impegnato in America con la Nascar Cup Series (impegno part-time con probabilità) e Xfinity Series (intera stagione): “Non ci sono parole per descrivere questo momento. Questo è l’addio perfetto prima di partire per gli Stati Uniti”.

EURO NASCAR: GLI ALTRI TROFEI — Intanto il finale di stagione a Vallelunga ha incoronato nella classe EuroNascar 2 riservata ai gentlemen driver il ceco Martin Doubek, che, vincendo gara-2 all’autodromo romano al volante della sua Ford Mustang numero 7 (Hendriks Motorsport), ha ottenuto il primo posto, davanti al tedesco Tobias Dauenhauer, staccato di 17 lunghezze. Conquista il titolo Rookie riservato ai debuttanti il piemontese Alberto Panebianco che ha disputato la stagione in classe cadetta sulla Chevrolet Camaro di Not Only Motorsport. Mentre il romano Max Lanza ha vinto il Legend Trophy, riservato ai over 40 che partecipano alla EuroNascar 2.

