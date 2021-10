Ghe sem, dicono i milanesi. Ci siamo. Questa è la notte di Milano. Per non sparire subito dall’Europa che conta, per non lasciare un buco nella geografia del calcio più nobile. Nei primi due turni di Champions League, Madrid ha raccolto 7 punti(4 l’Atletico, 3 il Real); Amsterdam (Ajax) e Monaco (Bayern) 6; Parigi (Psg) e Lisbona 4 (Benfica 4, Sporting 0); Londra 3 (Chelsea). Milano in quattro match ha rastrellato la miseria di un punto (Inter). Stasera deve fare il pieno per raddrizzare la classifica e per rimettersi in linea con il suo glorioso passato.