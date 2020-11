MILANO – L’Uefa ha preso la sua decisione sugli Europei 2020 previsti per questa estate. L’organo del calcio presieduto da Aleksander Ceferin ha annunciato che il torneo itinerante non cambierà le sedi da quelle già decise. Questo il comunicato ufficiale: “ La Uefa intende far disputare Euro 2020 nel format e nelle sedi confermate a inizio anno e sta lavorando sui preparativi con le città ospitanti. Considerando le incertezze Advertisements – aggiunge la nota -. Gli sforzi della Uefa sono indirizzati a pianificare il torneo in 12 città con i tifosi negli stadi. Decisioni in contrapposizione con questo piano potranno essere prese solo molto più vicino al torneo ma attualmente non ci sono piani di cambiare le sedi“.

Fonte tuttosport.com

