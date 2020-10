È andata benissimo alla Roma, non avrà ostacoli insormontabili il Napoli mentre il girone più complicato tocca al Milan. Dopo la straordinaria vittoria ai rigori contro il Rio Ave in Portogallo, il sorteggio dei gruppi di Europa League non è stato benevolo per i rossoneri che hanno pescato il Celtic fra le squadre di prima fascia, ma soprattutto il Lille, secondo in classifica in Francia, inserito in quarta. Lo Sparta Praga completa un gruppo tutt’altro che facile per la squadra di Pioli. La Roma, sorteggiata per prima e dunque inserita nel gruppo A, era testa di serie e avrà un cammino apparentemente in discesa: gli svizzeri dello Young Boys l’avversaria più quotata, poi i rumeni del Cluj e il Cska Sofia. Sospiro di sollevo anche per il Napoli: seguendo l’ordine del sorteggio, ha rischiato di beccare il Leicester, ma i vincoli dei diritti tv (i 12 gironi divisi in due gruppi da 6, che giocheranno in orari diversi: le squadre dello stesso Paese devono essere divise equamente nei due orari) hanno spedito gli inglesi nella parte bassa del tabellone. La Real Sociedad la rivale più forte, poi gli olandesi dell’Alkmaar e gli azeri del Qarabag.

Gruppo A Roma, Young Boys, Cluj, Cska Sofia

Gruppo B Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

Gruppo C Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer-Sheva, Nizza

Gruppo D Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan

Gruppo E Psv, Paok, Granada, Omonoia

Gruppo F Napoli, Real Sociedad, Alkmaar, Rijeka

Gruppo G Braga, Leicester, AEK Atene, Zorya Luhansk

Gruppo H Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

Gruppo I Villarreal, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

Gruppo J Tottenham, Ludogorets, Lask, Anversa

Gruppo K Cska Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberger

Gruppo L Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Slovan Liberec

Le date

La prima giornata è in programma il 22 ottobre, la seconda il 29 ottobre, la terza il 5 novembre, la quarta il 26 novembre, la quinta il 2 dicembre e la sesta il 10 dicembre. Dal 18 febbraio parte la fase a eliminazione diretta, con i sedicesimi, ai quali accederanno, oltre alle prime due classificate di ogni gruppo, anche le terze dei gironi di Champions League. Finale il 26 maggio 2021 al Gdansk Stadium in Polonia.

Fonte www.repubblica.it

