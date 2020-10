TORINO – Sconfitta in trasferta per il Tottenham di Mourinho nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La formazione del portoghese perde 1-0 sul campo dell’Anversa e torna a casa senza punti, rimanendo a quota 3 nella classifica del gruppo J. La squadra belga, invece, conquista il successo grazie al gol di Refaelov nel primo tempo ed è primo nel girone a punteggio pieno. Nell’altra sfida del girone, gol e spettacolo: finisce 4-3 per il Lask Linz contro il Ludogorets.

Anversa-Tottenham: curiosità e statistiche

Leicester ok, 2-2 tra Lille e Celtic

Il Leicester trionfa 2-1 in casa

dell’Aek Atene grazie ai gol di Vardy, su rigore, e Choudhury nel primo tempo. La formazione inglese condivide il primo posto a punteggio pieno nel girone G con il Braga, che è riuscito a sbancare 2-1 il campo dello Zorya con le reti di Paulinho e Gaitan. Nel girone H, quello del Milan, finisce 2-2 in Francia tra Lille e Celtic. Doppio vantaggio per gli ospiti con la doppietta di Elyounoussi nel primo tempo ma i padroni di casa, nonostante il rigore sbagliato da David, rimontano nella ripresa con Celik e Ikone.

Aek Atene-Leicester: curiosità e statistiche

Tris Villarreal, goleada di Stella Rossa e Wolfsberger

Il Villarreal vince 3-1 in trasferta contro il Qarabag ed è primo nel gruppo I, con il Maccabi Tel Aviv che ha battuto 2-1 in rimonta il Sivasspor in Turchia. Goleada della Stella Rossa. A Belgrado, la Stella Rossa travolge 5-1 lo Slovan Liberec (a segno anche Falcinelli) e conquista la prima vittoria in questa Europa League. Successo netto anche dell’Hoffenheim che espugna il campo del Gent vincendo 4-1 grazie al gol di Belfodil su rigore e alle reti di Grillitsch, Gacinovic e Dabbur. Tedeschi primi nel gruppo L con 6 punti. Altra goleada della serata è quella del Wolfsberger in Olanda contro il Feyenoord: finisce 1-4 con tre rigori per la formazione ospite. Nello stesso girone, il gruppo K, 0-0 a Mosca tra Cska Dinamo Zagabria.

Europa League: risultati e classifiche

