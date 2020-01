Roma, 23 gen. (askanews) – Tutto facile per il Setterosa che batte 16-4 la Slovacchia e sabato, alle 16.00, nella finale per il quinto posto affronterà la Grecia che nell’altra semifinale ha superato 13-3 la Francia. L’ultimo precedente con la Grecia è datato 15 luglio 2018 agli Europei di Barcellona, fase a gironi, con le elleniche che si imposero 7-6. Sulla loro panchina c’era già Georaios Morfesis; sulla quella azzurra c’era Fabio Conti. La prima semifinale per il titolo, tra Russia e Olanda, vinta 11-10 dalla Russia dopo i tiri di rigore (7-7 dopo i quattro tempi), è stata diretta dall’italiana Giuliana Nicolosi, in coppia con i romeno Alexandrescu.