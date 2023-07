Questa settimana il meglio della gioventù vivrà appieno la mountain bike ai Campionati Europei Giovanili attesi in Toscana, alla Tenuta Il Ciocco di Barga. Arriva una bella notizia: si contano ben 843 iscritti totali, un gran numero considerando che lo scorso anno si registravano 752 bikers. Al via inoltre 25 nazioni, con i bikers pronti a pedalare in un territorio pieno di bellezze e di fascino, in grado di trasportare tutti in un’altra dimensione.

Sui percorsi tecnici e spettacolari sfrecceranno così da domani fino a domenica 6 agosto i neo campioni italiani XCO Davide Grigi, Riccardo Fasoli (vincitore pure del titolo italiano nella specialità Eliminator) della categoria Esordienti, e ancora Elisa Bianchi, Elisa Ferri ed Elia Rial, tra gli Allievi. Si aggiungono poi i neo campioni italiani Cross Country Eliminator Mariachiara Signorelli e Filippo Micheli, entrambi della categoria Esordienti.

Sono davvero molti gli azzurri iscritti alla rassegna europea e dall’Alto Adige arriveranno gli esordienti Sophie Messmer, a un passo dal podio ai recenti Campionati Italiani di mtb, quindi Julia Kostner e Jakob Weger. Tra gli allievi U17, invece, figurano Anna Sinner, neo campionessa italiana Cross Country Eliminator, Anja Simmerle, Franz Pallhuber e Fabian Höllrigl.

Avranno una motivazione in più i bikers toscani per sfoderare il meglio davanti al pubblico di casa. Il comitato toscano ha convocato ben 9 atleti, con la punta di diamante Elisa Ferri a comandare la squadra. La promettente Elisa detiene in questo momento ben 4 titoli italiani XCO e va forte persino in ciclocross, disciplina di cui vanta altre tre maglie italiane. Con lei ci saranno i conterranei Daniele Angelo Ronzoni, Brian Ceccarelli, Gioia Costa, Nicoletta Brandi, Filippo Federici, Antonio Cerone, Daniel Sani e Daniele Fabbri.

Arrivano inoltre le convocazioni da parte del comitato regionale Friuli Venezia Giulia con Filippo Grigolini, Sabrina Rizzi ed Ettore Fabbro, i quali l’anno scorso hanno trionfato assieme a Leonardo Ursella al Campionato Italiano Team Relay proprio alla Tenuta Il Ciocco, e ancora Pietro Bandiziol, Rachele Cafueri e Massimo Bagnariol, ai quali si aggiungono Lorenzo Scian, Nicole Canzian, Filippo Simonitto, Annarita Calligaris, Julia Magdalena Mitan e Riccardo Zamero.

Ci sarà da divertirsi alla Tenuta Il Ciocco dove i talenti delle ruote grasse, dopo gli allenamenti ufficiali di domani, apriranno il gas il giorno dopo per la prova Individual Time Trial (TT), che decreterà l’ordine di partenza delle successive gare Team Relay (XCR) di giovedì 3, Short Track (XCC) di venerdì 4 ed infine Cross Country Olympic (XCO), con la categoria U15 al via sabato 5 agosto e gli U17 la domenica.