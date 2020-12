Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca. L’urna di Nyon ha reso note le avversarie dell’Italia di Paolo Nicolato nella fase a gironi degli Europei Under 21 in programma dal 24 al 31 marzo, che precederà la Final Eight che si giocherà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Gli azzurrini sono stati inseriti nel girone B che si svolgerà in Slovenia come il gruppo D mentre gli altri due raggruppamenti saranno ospitati dall’Ungheria. L’Italia, che si è qualificata per la massima competizione continentale di

categoria vincendo il Gruppo 1 di qualificazione con 8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, era posizionata in seconda fascia. Il sorteggio non è stato propriamente favorevole, con glidi Nicolato che avranno nella Spagna trionfatrice dell’edizione 2019 l’avversaria certamente più ostica. Può contare, infatti, su talenti come. Quest’ultimo è al momento infortunato, ma potrebbe recuperare per l’inizio della fase a gironi.