Un'Italia da applausi, 2-0 alla Polonia e primo posto nel girone di Nations League. Alberico Evani è super felice: "Sono dei ragazzi speciali, questa è la nostra cultura. Quando siamo in difficoltà, ci uniamo sempre di più. 27 passaggi in occasioni del gol di Berardi? Sono i principi ai quali lavora Mancini, sono cose che proviamo in ogni allenamento – ha detto a Rai Sport – Il

Italia-Polonia 2-0: gli Azzurri volano al primo posto

Fonte tuttosport.com

