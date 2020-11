Una doppietta show di Grifo, il primo gol stagionale di Bernardeschi e la firma finale di Orsolini. Chicco Evani, stasera chiamato a rimpiazzare il ct Mancini positivo al Covid, non può che essere felice dopo il poker dell’Italia all’Estonia nell’amichevole del Franchi. “Sono partite dove hai tutto da perdere, non potevamo sbagliare. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non era facile contro questa squadra – ha detto

a Rai Sport – Qualcosa si è visto, c’è una qualità umana in questo gruppo che è straordinaria. In panchina Vialli faceva quello che di solito faccio io con Mancini, È andato bene. Mancini soddisfatto? Potevamo fare anche meglio, questi ragazzi hanno qualità, lo sviluppo del gioco e il pressing poteva venire meglio. I debutti di tanti giovani? Alcuni di questi ragazzi li ho avuti nelle giovanili quindi sono soddisfazioni. Contiamo di riavere il ct per le partite di Nations League”.

Italia-Estonia 4-0: anche Bernardeschi in gol

