Ancelotti contro Mourinho non può mai essere una partita scontata e banale. I due veterani della panchina si sfidano in Premier League in un Everton-Tottenham che mette in palio punti molto pesanti per una corsa a un posto in Europa: le due squadre sono rispettivamente a -6 e -5 dal quinto posto occupato dal Chelsea, a sua volta a una sola lunghezza di distanza dal West Ham, attualmente quarto in classifica. È bagarre vera, in un campionato che sembra già chiuso per quanto riguarda il discorso titolo ma che per l’Europa rischia di essere entusiasmante fino alle battute finali.