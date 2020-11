Instagram, in cui si vedono entrare in campo (in occasione della Supercoppa italiana 2014/2015) uno dopo l’altro, lo stesso Evra e Arturo Vidal.

La frecciata di Evra a Vidal

O meglio, in realtà si vedono solo i primi due, perché il cileno è stato “censurato” sul volto con l’emoticon di un vampiro. L’ex esterno ha anche ipotizzato un botta e risposta con l’attuale allenatore bianconero: “Pat, chi è dietro di te?“, la domanda di Pirlo. “Boh, se non ho perso la memoria, Maestro, questo qua giocava con noi prima“. Per completare il tutto, poi, Evra ha concluso con un commento allegato alla foto: “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta! Ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche (emoticon che sbuffa, ndr). Scusa Arturo Vidal“.