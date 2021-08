Timmy Hansen e Catie Munnings vincono la terza prova della serie. Sul podio il Team Button e la Acciona Sainz XE Team, rallentato da una foratura il duo X44

Timmy Hansen e Catie Munnings vincono la terza prova di Extreme E in Groenlandia coronando così un weekend praticamente perfetto per la coppia del team Andretti United. Una finale ad alto contenuto di adrenalina, per la prima volta con cinque Odyssey 21 al via, ha garantito uno spettacolo che già le semifinali e la Crazy Race avevano alimentato fin dalle prime ore del giorno. L’equipaggio Hansen-Munnings batte la JBXE di Kevin Hansen, il fratello di Timmy, e Mikaela Kottulinsky staccati di soli 4”159 con un Carlos Sainz in terza posizione, a 22”866 e con un vantaggio di soli 4 centesimi su una scatenata Cristina Gutierrez quarta per il team X44.

Roulette artica — Il rischio calcolato, lo si è capito in questo fine settimana, non esiste nella Extreme E perché il mantra di queste gare è quello di arrivare primi, oppure rompere tutto. E’ il messaggio che il cosidetto muretto dei box – il Command Centre nell’Extreme E – ripete a tutti i piloti. Lo hanno detto a Laia Sanz quando ha conquistato la finale per l’Acciona firmando anche il miglior tempo femminile nelle semifinali con un ottimo 5’46”228 contro i 5’46”805 di una potentissima Catie Munnings e lo hanno ripetuto anche alla Gutierrez che al traguardo arrivava con un braccetto dello sterzo malmesso ma in grado di supportarla fino alla fine. Il duo X44 con Sebastien Loeb e Cristina Gutierrez sembrava imbattibile nell’ultima gara e in effetti se Loeb non avesse bucato la sua prima gomma di tutto il weekend nel rock garden in finale, forse le cose sarebbero potute andare diversamente.

Senza esclusione di colpi — Alla partenza – affidata a Munnings, Sanz, Kevin Hansen, Loeb e Taylor – la bagarre si risolveva a favore dell’alsaziano che aveva esattamente questa strategia in mente, partire per primo, accumulare vantaggio in modo da arrivare davanti a tutti al cambio pilota e dare alla Gutierrez il tempo di contenere gli attacchi degli avversari nel secondo giro. E le cose stavano effettivamente andando così con Loeb primo nel tratto mono traiettoria e sempre più veloce e distanziato mentre alle sue spalle i due equipaggi Andretti e RXR si battevano senza risparmiarsi su salti, buche, pietre. Al cambio Loeb aveva 16 secondi di vantaggio ma appena la Gutierrez apriva lo sportello per saltare a bordo e dare il cambio al nove volte campione del mondo rally, lui le diceva “ho bucato” e a quel punto correva a cambiare la posteriore destra. Gli ci voleva poco più di un minuto per farlo ma intanto Timmy Hansen ripartiva in testa con Kristoffersson alle spalle e Kevin Hansen subito dietro. Carlos Sainz partiva più indietro praticamente fianco a fianco con Cristina Gutierrez che superava poco dopo portandosi in quarta posizione. Sembrava tutto confermato a questo punto fino a che cercando di attaccare la Andretti, il pilota RXR, Kristoffersson, saltava alto e lungo e all’atterraggio la vettura andava in recovery e si fermava, come accaduto più volte in questo weekend. A quel punto la JBXE passava seconda e Sainz terzo ma la Gutierrez intravedeva una opportunità e partiva all’attacco giocandosi il tutto per tutto: a pochi metri dal traguardo sceglieva una traiettoria a sinistra e si infilava tra le porte del traguardo al fotofinish, con Sainz in vantaggio di mezzo metro, l’equivalente di 0”,040 ed El Matador ammetteva di non averla vista arrivare.

Parola ai protagonisti — Così la Acciona va a podio con un grande lavoro di squadra : “Un podio ci voleva – ammetteva la 13 volte campione del mondo di trial, a fine gara – per la squadra e per Carlos, io sto ancora imparando e gara dopo gara cerco di migliorarmi. Non ho molte opportunità per guidare una quattro ruote e sono ancora concentrata sul Mondiale di trial e di enduro quest’anno, ma per il futuro so che dovrò focalizzarmi su una sola cosa”. Carlos Sainz la incalza “Abbiamo spinto forte, ci abbiamo creduto e il risultato è arrivato con questo podio. Il weekend non era cominciato nel migliore dei modi ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato. La pioggia ha avuto il merito di non farci trovare la polvere e il percorso era molto bello anche se personalmente mi è dispiaciuto il taglio della prima parte, oggi, perché era tecnica e impegnativa. Certo dobbiamo lavorare molto – dice riferendosi al team – perché qui il livello è alto e la vettura non sempre regge il ritmo a cui la costringiamo. Lo sapevo fin dall’inizio, forse perché ho un po’ più esperienza degli altri che la Odyssey 21 avrebbe sofferto in gara però credo che si stia facendo un buon lavoro e anche se qualche volta ti senti frustrato perché quello che avviene in pista non dipende da te penso che stiamo cominciando a capire come funziona e ci sono miglioramenti continui. Certo bisogna lavorare sulle sospensioni, sulle batterie ma ogni giorno impariamo qualche cosa in più”. Poi fa un riferimento alla Audi elettrica che sta sviluppando e testando con Q Motorsport: “anche quella è una vettura elettrica però quando salgo al volante posso affrontare un turno di prove di 300 chilometri, per capire, incrementare le prestazioni, lavorare sullo sviluppo. Sulle Odyssey non puoi farlo, hai un range molto limitato e dopo poco ti devi fermare e ricaricare, il che significa che in una intera giornata non riesci a fare molti chilometri”. Tutti i piloti a podio sono unanimi nell’affermare e confermare la loro emozione per aver partecipato al primo evento di motorsport nella storia della Groenlandia. “Portiamo un messaggio importante e ne siamo consci – ha detto Carlos Sainz – sto aprendo la mia mente e anche la mia conoscenza attraverso questo campionato ed è un bene sapere che anche il pubblico recepisce il messaggio”. Come lui la pensano anche i più giovani, i fratelli Hansen per esempio, e Mikaela Kottulinski che ribadiscono il concetto: “Non si può più far finta che il problema inquinamento e cambiamento climatico non esista, non capirlo è da stupidi” – ha detto Kevin Hansen e suo fratello Timmy ha aggiunto – “Oggi abbiamo vinto tutti, noi ma anche questo Paese e festeggiare questa vittoria qui, con queste persone emozionate per noi è stato ancora più bello. In questi giorni ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno fatto scoprire cose che non sapevamo e sono orgoglioso di aver vinto qui”.

Rotta verso l’Italia — Il Campionato ora, dopo la gara del giro di boa si prepara alla trasferta in Sardegna, a Capo Teulada per la precisione a fine ottobre “Vogliamo finalmente avere il pubblico alla gara in Italia – ha dichiarato il patron della Extreme E, Alejandro Agag – non si pagherà niente e le persone potranno venire. Dobbiamo solo capire come organizzare la cosa perché il territorio è una zona militare, ma pensiamo di allestire un accesso riservato proprio agli appassionati, sperando anche che la situazione Covid evolva positivamente e si possa condividere la nostra quarta prova con il pubblico”.

La classifica — In testa alla serie Extreme E resta il team RXR con 93 punti contro gli 84 della X44 con Andretti United in terza posizione a quota 71 punti; JBXE occupa la quarta piazza con 68 punti contro i 61 di Acciona e i 54 di ABT Cupra. Seguono Veloce Racing 49, Xite Energy 47 e Chip Ganassi 40.

