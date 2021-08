Il francese rimonta e vince la sua semifinale al fotofinish su Laia Sanz e Carlos Sainz. Per il team di Button 30” di penalità. Alle 16 le finali in diretta su Mediaset 20

Pioggia e freddo hanno accolto l’ultima giornata dell’Arctic X Prix a Kangerlussuaq in Groenlandia. Un tempo da lupi, o forse in questo caso sarebbe meglio dire da orsi polari, che resterà per tutto il giorno in compagnia della Extreme E, la serie riservata ai suv 4×4 elettrici.

imprevisti — La prima sorpresa della giornata, elaborata dalla direzione gara durante la notte, è stato un ulteriore cambiamento di percorso, e anche i pneumatici concessi a richiesta con una penalità al seguito. Quando infatti, la proposta di dare altri quattro pneumatici ai team è stata affrontata con le squadre, tutti hanno votato contro, tranne la Jbxe di Jenson Button che in quel momento si trovava con sole tre gomme, impossibilitata a continuare la gara. Così si è stabilita una nuova regola, accettata da tutti, e cioè che quando si finiscono le sei gomme a disposizione – anche questo numero è stato deciso in questa terza gara della stagione – si può fare richiesta di ulteriori gomme ma ognuna costerà al team 30” di penalità. Button non ha potuto fare diversamente e ha preso un pneumatico e i trenta secondi sono stati inflitti al suo equipaggio composto da Kevin Hansen e Mikaela Kottulinsky al cambio di pilota, nella Crazy race.

semifinali — La prima semifinale è stata da cardiopalmo. X44 ha scelto di far partire Cristina Gutierrez per prima e Veloce Emma Gilmour mentre la strategia di Carlos Sainz sulla Acciona è stata quella di partire lui per primo e cercare di prendere vantaggio. Alla partenza El Matador ha lasciato sfogare le due ragazze e ha aspettato più indietro per infilarsi da maestro alla prima curvona, quella corretta sul percorso che si infila nel monotraiettoria. Trovandosi davanti, primo, ha potuto fare la sua andatura e distanziare le altre con la Gilmour in seconda posizione a ostruire una Gutierrez chiaramente più veloce. Al cambio Sainz arrivava con quasi 10 secondi di vantaggio e Laia Sanz ripartiva forte di questa prima posizione che sapeva difficile da difendere con due volpi alle spalle come Stephane Sarrazin e Sebastien Loeb. La catalana ha cercato di mantenere il suo distacco mentre Loeb rimontava dalla terza posizione e superava Sarrazin sul bordo del laghetto passato a non più di mezzo metro dall’acqua. Da quel momento l’alsaziano scatenava tutta la sua potenza e affiancava Laia Sanz che era bravissima a resistere ma alla fine cedeva la prima posizione.

sorpasso loeb — A decidere la gara era il rock garden dove i tre arrivavano praticamente affiancati: con una mossa rischiosa, ma anche disperata, Sarrazin cambiava traiettoria e si gettava a tutta velocità a destra superando tutti ma la fortuna questa volta non lo assisteva. A 100 metri dal traguardo la Veloce rallentava con due ruote bucate e un braccetto dello sterzo piegato. Loeb passava il traguardo per primo e Laia per seconda con un distacco di soli 0”72 rispetto al tempo di 13’18” della X44. Sarrazin, nonostante il disastro della sua vettura riusciva con la forza della disperazione a tagliare il traguardo a 3”17 dal vincitore. Per Acciona si tratta della prima finale di quest’anno a cui accederà con X44.

l’altra sfida — La seconda semifinale vedeva fronteggiarsi ABT Cupra che sceglieva di mettere Jutta Kleinschmidt in partenza – che festeggia oggi il suo 59° compleanno – contro Johann Kristoffersson di RXR e Timmy Hansen, Andretti United. La tedesca confessava la sua preoccupazione contro i due velocissimi campioni di rally cross ma in partenza scattava benissimo, davanti a tutti, ma nell’allungo la battaglia opponeva RXR e Andretti fino a che Kristoffersson si presentava primo sulla monotraiettoria. Restava davanti incalzato da Hansen che lo costringeva a un errore: lo svedese della RXR abbatteva una bandierina recuperando 10 secondi di penalità, ma restava davanti fino a che nella zona più larga Hansen gli saltava letteralmente davanti e si sistemava in prima posizione. All’entrata della switch zone, con il limite dei 30 km/h Kristoffersson era bravo a superare lentamente Hansen e così Molly Taylor ripartiva per prima per il secondo giro, tallonata da Catie Munnings mentre Jutta Kleinschmidt lasciava il volante a Mattias Ekstrom con un ritardo di circa 20 secondi. Catie Munnings manteneva la seconda posizione ma quando le due Odyssey arrivavano nel tratto più largo era bravissima a superare di potenza l’australiana e a portarsi in testa. Ekstrom purtroppo non riusciva neanche a intravvedere le avversarie e così si arrendeva mentre alla finale accedevano la Andretti United e RXR.

corsa pazza davvero — La Crazy Race ha rispettato appieno il suo nome. Le tre squadre Chip Ganassi, JBXE e Xite Energy hanno schierato rispettivamente Sara Price, Mikaela Kottulinsky e Christine Giampaoli Zonca e una partenza con tre donne al volante non è mai cosa facile. Mikaela è riuscita a inserirsi davanti alle avversarie prima di arrivare alla salita e al tratto monotraiettoria mentre l’italiana della Xite Eneergy attaccava dalla terza posizione l’australiana Price più lenta. Nel tratto largo la CZ passava in seconda posizione ma poco dopo Sara Price si ritrovava con il braccetto dello sterzo spezzato, l’anteriore destro, ed era costretta a fermarsi. La battaglia si restringeva alle due avversarie ma al momento del cambio pilota JBXE pagava i famosi trenta secondi per il pneumatico recuperato alla mattina. Oliver Bennet partiva con un vantaggio di quasi 20 secondi e riusciva a conservarlo nonostante Kevin Hansen scatenasse tutta la sua potenza alla guida della Odyssey 21. Riduceva il gap passando da 16 secondi a 7 e poi a 4 ma poco prima della pietraia, quando Hansen ormai aveva Bennett nel mirino la Xite si è fermata con un altro di quei fenomeni improvvisi un po’ difficili ancora da spiegare. Hansen con credeva ai suoi occhi e sverniciava l’avversario nel vero senso della parola passandolo e avviandosi verso il traguardo e soprattutto l’accesso alla finale. Alle 16 diretta in esclusiva sul canale Mediaset 20, per la finale e un riassunto delle fasi precedenti dell’Arctic X Prix di Extreme E a Kangerlussuaq, in Groenlandia.

