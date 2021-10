Originariamente la quarta tappa di Extreme E , il nuovo format di gare dedicato a Suv 100% elettrici guidati da un equipaggio composto da un uomo e una donna per ogni team, si sarebbe dovuta svolgere in Brasile. La situazione pandemica in America Latina ha stravolto i piani, e allora l’Italia – e più precisamente la Sardegna – diventa protagonista ospitando la penultima tappa del campionato, la prima in Europa e dopo lo spettacolo dell’ Arctic X Prix . Anche l’ultima gara stagionale, quella in Argentina, è stata sostituita con la tappa in Inghilterra , che si terrà il 18 e 19 dicembre.

Extreme E: perché la Sardegna?

—

Lo scopo di questo campionato non è solamente quello di avvicinare le persone alle zero emissioni, proponendo gare entusiasmanti di Suv totalmente elettrici, ma anche quello di sensibilizzare l’intera popolazione mondiale ai preoccupanti cambiamenti climatici in corso. È per questo motivo che le gare si tengono in posti remoti del pianeta, nelle zone più impervie della Terra o dove di recente si sono verificati – o si stanno verificando – significativi cambi climatici. In quest’ottica, con l’annullamento della tappa in Brasile, la Sardegna occupa un ruolo centrale, ospitando nell’area di addestramento dell’Esercito italiano a Capo Teulada – il punto più a sud della Sardegna – l’Enel X Island X Prix, portando l’Extreme E per la prima volta in Europa. Luoghi, quelli sardi, tanto affascinanti quanto fragili, continuamente colpiti da disastri ambientali. E purtroppo ne sono una prova, l’ennesima, gli incendi dell’estate 2021. A questo proposito, degna di nota l’iniziativa “Green Carbon”, per risanare ciò che gli incendi hanno distrutto pochi mesi fa. Gli organizzatori, assieme Medsea (Fondazione Mediterraneo mare e costa), lavoreranno in una duplice direzione. Il progetto appena citato si affianca a quello denominato “Blue Carbon”, per mitigare gli effetti dell’inquinamento nel mediterraneo e conservare le alghe. “L’isola ha sofferto a causa della crisi climatica”, attacca Alejandro Agag, fondatore e Ceo di Extreme E. “Si preannuncia una gara spettacolare, ma sono altresì lieto che i nostri programmi si concentreranno sia sulla terra che in mare, attraverso la riforestazione delle aree colpite dagli incendi e attraverso la conservazione delle alghe”.