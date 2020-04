Secondo Lungaard e terzo Russell ROMA (ITALPRESS) – Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio d’Australia virtuale. In assenza delle gare reali in Formula 1 i piloti scendono in pista virtualmente grazie al gioco ufficiale F1 2019 e a trionfare e’ il monegasco della FDA Hublot ESports Team (Ferrari). Qualificatosi in seconda posizione, Leclerc ha usufruito della partenza dalla pole position per una penalita’ ai danni di Lungaard: una gara sostanzialmente perfetta per il monegasco che ha gestito la leadership della gara dal primo fino al 29° giro (50% della distanza reale della tappa di Melbourne). Seconda posizione per la Renault proprio con Lungaard mentre George Russell (Williams) chiude sul terzo gradino del podio. Tra gli altri piloti ufficiali da annotare, oltre al quarto posto di Arthur, fratello di Leclerc, il 5° posto di Antonio Giovinazzi, l’8° di Alexander Albon e il 10° di Nicholas Latifi. Niente da fare, invece, per Lando Norris che sfortunatamente ha perso la connessione poco dopo le qualifiche. Ma nelle gare virtuali puo’ succedere anche questo. (ITALPRESS). gm/red 05-Apr-20 22:46