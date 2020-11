IMOLA – Settimo titolo costruttori consecutivo per la Mercedes che diviene ufficiale a Imola. La scuderia delle frecce d’argento ottiene l’ennesimo Mondiale dedicato ai team grazie all’ennesima doppietta ottenuta a Imola nel Gran Premio dell’Emilia Romagna. Hamilton con le tantissime vittorie, Bottas con alcuni successi e i vari podi: a dominare la Formula 1 è ancora la scuderia guidata da Toto Wolff.

Nuovo successo per Toto Wolff

Alla Red Bull, per tener vivo il sogno di restare in lotta per il Mondiale, sarebbe servito fare a Imola 33 punti in più rispetto alla scuderia che ha dominato le

ultime stagioni: lo sfortunatissimo Verstappen si ritira mentre era secondo e così arriva l’ennesima doppietta con Hamilton primo e Bottas secondo. Il gap in classifica, dunque, aumenta. Settimo titolo per un super Toto Wolff e per il suo team strepitoso.