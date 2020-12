ROMA – Duro botta e risposta tra la Renault e la Racing Point. A far discutere è il via libera da parte della Fia a Fernando Alonso per far sì che l’asturiano possa scendere in pista a Yas Marina per i test di Formula 1 ad Abu Dhabi, che secondo il regolamento sarebbero riservati soltanto a giovani piloti con non più di due gare nel Circus in carriera.

Per questo motivo Otmar Szafnauer, team principal della scuderia di Lawrence Stroll, ha sollevato diversi dubbi: “Devo capire le regole,mi ha sorpreso vedere che è stato permesso a Fernando Alonso di partecipare. Dobbiamo discutere con la FIA perché le regole sono abbastanza chiare: è un test per giovani piloti e un due volte campione del mondo quasi sulla quarantina per me non è un giovane pilota”