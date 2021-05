Prove di normalità in F1: oggi il Circuit di Catalunya di Montmeló, dove domenica si corre il GP di Spagna, ha annunciato che un migliaio di dipendenti della pista potrà assistere in tribuna alla quarta prova del Mondiale.

Protocollo

—

La decisione è stata resa possibile da un nuovo protocollo sanitario sulla presenza di pubblico agli eventi sportivi redatto dall’impianto catalano, in linea con le norme della locale Protezione Civile. Il 9 maggio è la data in cui in Spagna ci sarà un allentamento dello stato di emergenza e dunque l’Autodromo ha predisposto un piano per consentire a 1000 spettatori di poter assistere al GP in sicurezza.