HINWIL – “Siamo legati alla Ferrari fino alla fine della prossima stagione. Poi dovremo valutare la scelta migliore per noi perché il prossimo accordo sarà valido fino al 2026”. Il team principal dell’Alfa Romeo Frédéric Vasseur non lascia indicazioni circa la prosecuzione della partnership con la scuderia di Maranello al termine del prossimo mondiale di Formula 1.

Come un matrimonio

Nella stagione 2022 entreranno in vigore i nuovi regolamente e

la scuderia di Hinwil dovrà decidere come comportarsi con la Ferrari che è l’attuale fornitore di motori: “Gli accordi sono come i matrimoni: nessuno ti garantisce che rimarrai con la stessa donna per sempre” dice sorridendo Vasseur. “In una partnership bisogna sempre considerare che ci sono alti e bassi, quindi dobbiamo chiederci quale sia per noi la scelta migliore. Fino a questo punto la Ferrari è stato un partner solido“.

Una solidità messa in discussione dalla stagione negativa della Rossa: “Ognuno ha la sua idea in merito ma i dati parlano chiaro: a parte l’affidabilità non possiamo certo essere soddisfatti dei risultati” prosegue il team principal dell’Alfa Romeo.

Stabilità della squadra

La scuderia ha recentemente rinnovato i contratti con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per il 2021: una decisione che ha sorpreso quasi tutti poiché si pensava che uno dei due volanti fosse destinato a Mick Schumacher poi finito alla Haas: “Probabilmente per la Ferrari era più logico portare Mick nel team americano e tenere Antonio con noi per dare stabilità alla squadra” ha concluso Vaisseur.