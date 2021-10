Il pilota della Alpine correrà nel prossimo GP negli Stati Uniti con un disegno sul casco pensato per ricordare il dramma dell’isola delle Canarie, colpita dall’eruzione del vulcano Cumbre Veja, che ha coinvolto otre 7.000 persone

Non solo F1 per Fernando Alonso, il pilota della Alpine è da sempre molto attento all’attualità. Da un mese, l’isola spagnola di La Palma è in piena emergenza. Il risveglio del vulcano Cumbre Veja, a distanza di cinquant’anni dall’ultima eruzione,sta portando con sé drammatiche conseguenze. Colate di lava continuano a scendere dal cratere con un bilancio pesante: ben 736 ettari di terreno distrutti e oltre 7.000 persone costrette all’evacuazione. Questo episodio ha toccato da vicino l’ex pilota Ferrari che ha deciso di mostrare la sua vicinanza agli abitanti dell’isola delle Canarie.

SOSTEGNO — Il pilota asturiano ha mostrato sui social il casco con cui scenderà in pista in Texas, nel prossimo GP degli Stati Uniti. Sul retro, è ben visibile il disegno dell’eruzione di un vulcano, con tanto di lava che fuoriesce dal cratere. Il tutto a far da sfondo alla scritta “La Palma” in bianco, giallo e blu. Una scelta cromatica non casuale, dato che rappresentano i colori della bandiera delle Isole Canarie. Confermati altri aspetti solitamente presenti sul casco del due volte campione del mondo, come il richiamo alle Asturie e al vessillo nazionale spagnolo.

SENSIBILITà — L’emergenza a La Palma sembra aver toccato profondamente Alonso. Lo suggeriscono anche altri dettagli come una storia Instagram in cui uno scatto mostra dal satellite quanto sia intensa l’attività vulcanica nella zona. Per ulteriori dettagli, Fernando ha chiesto di attendere giovedì, quando parlerà ai media presenti ad Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti, diciassettesima tappa del Mondiale di Formula 1.

Fonte Gazzetta.it