che arrivano proprio dal team ufficiale. I test in Bahrain e la prima gara in calendario non dovrebbero essere un problema.

ROMA – Fernando Alonso ha lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato dopo l’incidente in bici, avvenuto sulle strade di Lugano. Il campione spagnolo sta recuperando dopo lo spavento degli scorsi giorni: una diagnosi che parlava di una frattura alla mandibola e di danni ai denti. Le preoccupazioni su una possibile assenza del pilota di Alpine per l’avvio di stagione di Formula 1 stanno diminendo, con le dovute rassicurazioni

La nota di Alpine

“Dopo un periodo di osservazione di 48 ore in ospedale in Svizzera, Fernando Alonso è stato dimesso per continuare il suo recupero a casa – si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Alpine – Ora seguirà un breve periodo di riposo totale prima di riprendere progressivamente l’allenamento in vista dell’inizio della stagione”. Permane dunque un sentimento di fiducia per l’iberico che punta ad arrivare al 100% all’inizio del Mondiale nonostante questo stop inaspettato.